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Газзаев: Глушаков в состоянии помочь любому клубу РПЛ. Возраст ничего не значит

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Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о Денисе Глушакове.
Фото: "Чемпионат"
- Глушакову 35 лет, но мы видели, какой футбол в этом возрасте показывает Месси. Поэтому возраст ничего не значит. Денис — опытный игрок. Он сохраняет свое мастерство же на протяжении многих лет. Сейчас он в состоянии помочь любому клубу РПЛ. Его опыт пригодится везде, - приводит мнение Газзаева Sport24.

Российский хавбек Денис Глушаков начинал этот сезон в "Химках". За команду экс-спартаковец поучаствовал в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 ассистентским действием. Всего за коллектив из Подмосковья Денис отыграл 67 матчей, в которых набрал 15+5 по системе гол плюс пас. Все свои титулы россиянин выиграл в "Спартаке". С красно-белыми Глушаков становился чемпионом России, а также побеждал в Суперкубке России. В январе было объявлено, что Глушаков и "Химки" приняли решение досрочно прекратить сотрудничество и теперь футболист пребывает в статусе свободного агента. Ранее Денис заявил, что у него есть предложение от клуба РПЛ.


Газзаев Глушаков
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