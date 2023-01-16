Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
ЭльчеНе начат
П1 2X 3.4П2 4.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
22:45
СампдорияНе начат
П1 2.31X 3.2П2 3.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Григорий Иванов: надо расширять лигу до 18 команд. У московских команд на 10 выездов меньше, чем у нас

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение о том, что РПЛ нужно расширять.
Фото: ФК "Урал"
- Я неоднократно говорил, что надо расширять лигу. Хотя бы до 18 команд. Это обязательно. Мне возразят, что не хватит клубов. Как это не хватит? Посмотрите, какая рубка идет в первой лиге — "Рубин", "Балтика", "Алания", "Енисей". А так у нас шесть команд в Москве. У них, получается, на 10 выездов меньше, чем у нас, - приводит мнение Иванова "СЭ".

В РПЛ выступают 16 команд. Весной 2022 года в РФС шли дискуссии по поводу возможного расширения лиги до 18 команд, но в итоге было принято решение сохранить действующий формат. В этом сезоне лигу пополнили "Оренбург", "Торпедо" и "Факел". Команды пришли вместо "Уфа", "Рубина" и тульского "Арсенала".

РПЛ находится на зимней паузе. Команды постепенно выходят из отпуска и приступают к подготовке ко второй половине сезона российского первенства. Тройка лидеров выглядит следующим образом: на 1 месте привычно идет "Зенит". Петербуржский коллектив набрал 42 очка и на 6 баллов опережает, идущий на 2-й строчке "Спартак". 3-е место у "Ростова". Команда Валерия Карпина отстает от сине-бело-голубых на 7 очков. "Урал" по итогам первой половины с 21 очком располагается на 10 месте.


Иванов Г Урал РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Льорис: Мбаппе может претендовать на роль капитана сборной Франции
Григорий Иванов: надо расширять лигу до 18 команд. У московских команд на 10 выездов меньше, чем у нас 3
Защитник ЦСКА Лукин: надеюсь Фернандес вернется в клуб, и у нас получится связка
Левандовски: "Барселона" хочет продолжать оставаться на вершине
Аршавин: может быть Промес так подготовится с молодежной командой, что все решат, что и на сборы не надо ездить
Президент "Оренбурга": деньги за Сычевого пока не пришли. На прошлой неделе мы выставили счет
Михайлов: ко мне был интерес из Европы. Но потом дали понять, что игроков из России звать не будут
Камоцци: в октябре 2020 года я предлагал "Спартаку" купить Хвичу. Почему сделка не состоялась? Спросите у Федуна 4
Глава ФТР Тарпищев: для меня номер один – Пеле, на втором месте – Месси 1
Аршавин: вряд ли у "Зенита" будут ещё усиления в зимнее трансферное окно
Семак – о Ду Кейросе: игрок универсальный, для нас такие футболисты, что касается иностранцев, важны
Газзаев: Глушаков в состоянии помочь любому клубу РПЛ. Возраст ничего не значит
Footmercato: Бензема продлит контракт с "Реалом" до лета 2024 года
Аршавин – об уходе бразильцев: зимнее трансферное окно "Зенит" переживет спокойно, а летом будет нервячок 4
Хави завоевал первый трофей в качестве наставника "Барселоны" 1