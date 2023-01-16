- Я неоднократно говорил, что надо расширять лигу. Хотя бы до 18 команд. Это обязательно. Мне возразят, что не хватит клубов. Как это не хватит? Посмотрите, какая рубка идет в первой лиге — "Рубин", "Балтика", "Алания", "Енисей". А так у нас шесть команд в Москве. У них, получается, на 10 выездов меньше, чем у нас, - приводит мнение Иванова "СЭ".
В РПЛ выступают 16 команд. Весной 2022 года в РФС шли дискуссии по поводу возможного расширения лиги до 18 команд, но в итоге было принято решение сохранить действующий формат. В этом сезоне лигу пополнили "Оренбург", "Торпедо" и "Факел". Команды пришли вместо "Уфа", "Рубина" и тульского "Арсенала".
РПЛ находится на зимней паузе. Команды постепенно выходят из отпуска и приступают к подготовке ко второй половине сезона российского первенства. Тройка лидеров выглядит следующим образом: на 1 месте привычно идет "Зенит". Петербуржский коллектив набрал 42 очка и на 6 баллов опережает, идущий на 2-й строчке "Спартак". 3-е место у "Ростова". Команда Валерия Карпина отстает от сине-бело-голубых на 7 очков. "Урал" по итогам первой половины с 21 очком располагается на 10 месте.
Григорий Иванов: надо расширять лигу до 18 команд. У московских команд на 10 выездов меньше, чем у нас
Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение о том, что РПЛ нужно расширять.
Фото: ФК "Урал"