По данным источника, переговоры между "Спартаком" и "Бенфикой" по поводу трансфера 21-летнего португальца Томаша Тавареша, выступающего на позиции крайнего защитника, находится на финальном этапе. Сейчас стороны пытаются согласовать варианты перевода средств за футболиста. Отмечается, что красно-белые и португальцы пока не могут прийти к компромиссу по поводу возможности обратного выкупа "Бенфикой" Тавареша. "Орлы" хотят, чтобы в контракте была прописана сумма чуть большая, чем сейчас заплатит "Спартак". Руководство "Спартака" выступает против данного варианта и хочет увеличить стоимость выкупа Тавареша.
Томаш Тавареш - воспитанник академии "Бенфики". Прошлый сезон португальский защитник провел в аренде в швейцарском "Базеле", которым руководил нынешний наставник красно-белых Гильермо Абаскаль. В этом сезоне футболист не играл, так как восстанавливался от тяжелой травмы колена. Контракт Томаша с лиссабонским коллективом завершается летом 2024 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тавареша в 2 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Бенфика" намерена включить в соглашение "Спартака" и "Тавареша" опцию обратного выкупа
"Спартак" и "Бенфика" продолжают переговоры по поводу перехода португальца Томаша Тавареша.
Фото: Alvaro Isidoro/Global Imagens