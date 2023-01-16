По сообщениям СМИ, 20-летний ивуариец, Нене Гбамбле, выступающий на позиции правого вингера, будет защищать цвета "Ахмата". Футболист подпишет трехлетний контракт с грозненским коллективом. В клубе уже ждут футболиста на тренировочных сборах.
Нене Гбамбле начинал этот сезон словенской "Целе". Ивуарийский вингер поучаствовал в 15 встречах в национальном первенстве, в которых отметился 2 голами и 3 ассистентскими действиями. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гбамбле в 300 тысяч евро.
"Ахмат" по итогам первой половины РПЛ располагается на 6-м месте. Команда Сергея Ташуева набрала 26 очков после 17 сыгранных туров.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ахмат" близок к подписанию Гбамбле. Игрок подпишет трехлетний контракт
Футболист из Кот-д’Ивуара Нене Гбамбле продолжит карьеру в "Ахмате".
Фото: официальный сайт футбольного клуба "Целе"