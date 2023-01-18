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Бушманов: Джикия и Дивеев – лучшие центральные защитники РПЛ

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Бывший главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов выделил двух лучших центральных защитников в РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
– Кто является лучшим центральным защитником в РПЛ? Приходит на ум Джикия и Дивеев. В "Зените" был Ловрен, но он уехал. Да, он возрастной, но последние полгода Деян провел очень хорошо и на ЧМ сыграл здорово, – цитирует Бушманова "РБ Спорт".

Хорватский защитник Деян Ловрен после окончании чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, так и не вернулся в расположение "Зенита". В это зимнее трансферное окно Ловрен перешел во французский "Лион", за который он уже выступал ранее. Георгий Джикия и Игорь Дивеев прямо сейчас находятся на зимних тренировочных сборах в составе своих команд – "Спартака" и ЦСКА, представляющих город Москва. Джикия является капитаном и лидером красно-белых, Дивеев пропустил часть текущего сезона из-за травмы, но сейчас уже тренируется вместе с командой.


Бушманов Джикия Дивеев Ловрен РПЛ
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