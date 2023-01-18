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Йоканович: если бы вся молодежь играла за основу, возможно, школу "Динамо" можно было бы назвать лучшей в мире

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Главный тренер московского "Динамо" Славиша Йоканович после разгромной победы в товарищеском матче с "Грин Херонс" из ОАЭ (8:0) высказался о молодых игроках бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
– Мы привезли молодых сюда, чтобы проверить их уровень. Если бы все 16 этих футболистов играли за первую команду "Динамо", возможно, школу нашего клуба можно было бы назвать лучшей в мире. Почему нет? Но пока мы проверяем, кто как себя проявит, кто получит шанс у нас, а кому нужна еще практика во второй команде, – передает слова Йокановича Sport24.

Сербский специалист Славиша Йоканович возглавляет московское "Динамо" с июня 2022 года. Он пришел на смену немцу Сандро Шварцу, который сейчас работает в Германии, с берлинской "Гертой". По итогам предыдущего сезона Российской премьер-лиги Шварц привел команду к бронзовым медалям (третьему месту в чемпионате), дошел до финала Кубка России, в котором уступил "Спартаку" (1:2).

По итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона РПЛ бело-голубые располагаются на четвертой строчке, имея на своем счету 29 очков. Сейчас российские клубы находятся на зимних тренировочных сборах. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года, первые игры Кубка России в новом году пройдут в конце февраля.


Йоканович Динамо
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