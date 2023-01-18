- Трансфер Мевли получился неудачным для «Спартака. За это должны нести ответственность люди, которые его рекомендовали и брали в команду. Мевля совсем не оправдал ожиданий болельщиков и руководства красно-белых, - приводит мнение Семина "Чемпионат".
32-летний центральный защитник из Словении Миха Мевля перебрался в стан "Спартака" осенью 2022 года. Футболист чаще всего оставался на скамейке запасных. За московский коллектив словенец провел всего 7 игр – 4 в РПЛ и 3 в Кубке России., в которых допустил ряд результативных ошибок. Наставник красно-белых Гильермо Абаскаль принял решение не брать Миху на сбор, а сегодня московский клуб официально объявил, что расторг контракт с Мевлей. В России защитник, помимо "Спартака", выступал за "Ростов", "Зенит" и "Сочи". С петербуржской командой Мевля выигрывал чемпионский титул в сезоне 2018/2019.
"Спартак" готовится к возобновлению РПЛ, проводя тренировки в ОАЭ. Команда, идущая на втором месте по итогам 17 сыгранных туров, начнет вторую часть РПЛ домашним матчем против "Урала".
Семин: трансфер Мевли получился неудачным для "Спартака". За это должны нести ответственность люди, которые его брали
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу ухода словенского футболиста Михи Мевли из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"