- Нужно ли "Локомотиву" пытаться сохранить Дмитрия? Ну если он твердо решил уйти, то удерживать нет никакого смысла. От этого всем будет только хуже. Да, Баринов — капитан, но это тут роли не играет. Замена найдется, - приводит мнение Семина "РБ Спорт".
Уже несколько дней СМИ сообщают о переговорах между "Локомотивом" и "Бешикташом" по поводу воспитанника и капитана москвичей Дмитрия Баринова. Пока клубы далеки от консенсуса по сумме трансфера опорного хавбека. В текущем сезоне у Дмитрия 1+1 по системе гол плюс пас в 20 встречах за "железнодорожников" во всех соревнованиях. С красно-зелеными Баринов 3 раза выигрывал Кубок России, а также завоевывал чемпионский титул в сезоне 2017/2018 под руководством Юрия Семина. Контракт Баринова с коллективом из Москвы истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость Дмитрия, по аналитическим данным сайта Transfermarkt, составляет 9 млн евро.
"Локомотив" после 17 сыгранных туров располагается на 14 месте в таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. Команда Михаила Галактионова по итогам первой половины сезона российского первенства набрала 13 очков.
Семин: если Баринов твердо решил уйти, то удерживать нет никакого смысла. От этого всем будет только хуже
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу возможного ухода и команды Дмитрия Баринова.
Фото: РИА Новости