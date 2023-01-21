– Почему не состоялся этот переход? Думаю, что, скорее всего, не по футбольным мотивам. Потому что Дзюба в "Торпедо" был бы номер один. А нефутбольных мотивов сейчас много во всех командах.
– По некоторой информации, "Торпедо" хочет подписать нападающего Виталия Лисаковича, который раньше был игроком "Локомотива", а сейчас выступает за "Рубин".
– Ну как можно сравнивать Лисаковича с Дзюбой? Честно говоря, я даже не знаю, кто это. Единственный плюс здесь, наверное, – возраст. Потому что этот игрок моложе.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Александр Мостовой: в "Торпедо" Дзюба был бы номер один. Думаю, переход не произошел не по футбольным мотивам
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился с Rusfootball.info мнением о несостоявшемся переходе форварда Артема Дзюбы в "Торпедо", упомянув и Виталия Лисаковича.
Фото: Soccer.ru