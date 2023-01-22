Как сообщают СМИ, "Пари НН" активно мониторит рынок Узбекистана и заинтересован в приобретении 21-летнего узбека Русланбека Джиянова, выступающего на позиции центрального нападающего. Ранее игроком интересовались "Краснодар" и "Ростов". Сейчас форвард является игроком "Олимпика" из Ташкента. Источник отмечает, что, вероятно, переход состоится в летнее трансферное окно.
Русланбека Джиянова за "Олимпик" принял участие в 46 играх во всех турнирах, в которых забил 7 голов и оформил 5 ассистентских действий. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда ташкентского коллектива в 400 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Пари НН" заинтересован в приобретении форварда сборной Узбекистана Джиянова
Узбекский футболист Русланбек Джиянов может продолжить карьеру в "Пари НН".
Фото: Xabar.uz