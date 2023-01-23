"Не знаю, что случилось, но сейчас он не похож на того Заболотного, которого видел я. Не говорю, что он был супер?топ, но определенный уровень у него был, не опускался ниже определенной планки", - цитирует тренера "Матч ТВ".
Заболотный выступает в составе ЦСКА на протяжении двух последних сезонов. В предыдущем розыгрыше Российской Премьер-лиги он отметился 5-ю мячами и голевой передачей в 24 играх. В действующем чемпионате 31-летний нападающий провел 11 игр, но не записал на свой счет результативных действий.
Бабаян – о Заболотном в ЦСКА: сейчас он не похож на того Антона, которого видел я
Экс-тренер ЦСКА Григорий Бабаян высказался о выступлениях форварда Антона Заболотного в составе москвичей.
Фото: РПЛ