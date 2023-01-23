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Юран: Сперцяну стоит перейти в "ПСВ" - в Голландии он сможет демонстрировать свои лучшие качества

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Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о слухах относительно перехода полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в "ПСВ".
Фото: РПЛ
"Сперцян – отличный футболист, в этом сезоне он показывает то, на что способен. У него есть все шансы заиграть в Европе. Думаю, ему стоит перейти в "ПСВ". В Голландии он сможет демонстрировать свои лучшие качества", - цитирует тренера "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что помимо "ПСВ" на Сперцяна претендуют "Лацио" и "Вильярреал". Отмечалось, что самый конкретный интерес исходит от голландского коллектива.

Сперцян отметился 9-ю забитыми мячами в текущем чемпионате России – 22-летний хавбек является лучшим бомбардиром "Краснодара" в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Южане по итогам 17 туров Премьер-лиги идут на 8-м месте в таблице.


Юран Сперцян Краснодар ПСВ
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