"Сперцян – отличный футболист, в этом сезоне он показывает то, на что способен. У него есть все шансы заиграть в Европе. Думаю, ему стоит перейти в "ПСВ". В Голландии он сможет демонстрировать свои лучшие качества", - цитирует тренера "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что помимо "ПСВ" на Сперцяна претендуют "Лацио" и "Вильярреал". Отмечалось, что самый конкретный интерес исходит от голландского коллектива.
Сперцян отметился 9-ю забитыми мячами в текущем чемпионате России – 22-летний хавбек является лучшим бомбардиром "Краснодара" в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Южане по итогам 17 туров Премьер-лиги идут на 8-м месте в таблице.
Юран: Сперцяну стоит перейти в "ПСВ" - в Голландии он сможет демонстрировать свои лучшие качества
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о слухах относительно перехода полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в "ПСВ".
Фото: РПЛ