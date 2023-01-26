По информации источника, "железнодорожники" хотят расстаться с правым защитником Максимом Ненаховым и взять ему на замену Гленна Бейла из "Крыльев Советов". В данный момент руководство "Локомотива" ищет Ненахову новый клуб.
Голландский фланговый защитник Гленн Бейл перешел в самарский клуб в августе 2021 года из "Эммена". В декабре 2022 года Бейл продлил свой контракт с "Крыльями" до 30 июня 2025 года. Еще ранее Гленн отклонил предложение немецкого "Штутгарта", оставшись в Самаре. Бейл уже не раз признавался в верности своему клубу и любви к городу и местным болельщикам.
Российский крайний защитник Максим Ненахов переходил в "Локомотив" летом 2021 года из грозненского "Ахмата". Его контракт с "железнодорожниками" истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Ненахов провел за "Локомотив" всего 12 матчей – восемь в РПЛ и четыре в Кубке России. На счету у Максима единственная голевая передача в Кубке.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Локомотив" может приобрести защитника "Крыльев" Бейла в случае ухода Ненахова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Гленн Бейл может продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
Фото: Sport24