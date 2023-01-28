По сообщениям источника, "Сочи" заинтересован в услугах 25-летнего бразильца "Риу Аве" Патрика Виллиама, выступающего на позиции центрального защитника. "Барсы" намерены взять игрока в аренду с возможностью выкупа, но португальский коллектив хочет, чтобы россияне оформили полноценный трансфер защитника.
Патрик Виллиам в этом сезоне принял участие в 15 матчах за "Риу Аве". Контракт бразильца с португальским коллективом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Виллиама в 700 тысяч евро.
"Сочи" ушел на зимний перерыв, расположившись после 17 проведенных туров на 9-м месте. Южане набрали 25 очков.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Сочи" заинтересован в аренде бразильского защитника "Риу Аве" Виллиама
Бразильский футболист Патрик Виллиам может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: официальный сайт ФК "Риу Аве"