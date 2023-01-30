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Абаскаль – о Тавареше и Дуарте: доволен, что у нас увеличивается внутренняя конкуренция

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Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль поделился мнением об иностранных новичках красно-белых - португальском защитнике Томаше Тавареше и парагвайском защитнике Алексисе Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"
– Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер, я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят, – приводит слова испанского специалиста "СЭ".

27 января московский "Спартак" завершил первый зимний тренировочный сбор победой над болгарским "Ботевом" со счетом 1:0 в контрольном матче. Автором единственного гола на 67-й минуте стал 18-летний форвард красно-белых Павел Мелешин.

По итогам 17-ти туров чемпионата России команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. Тройку сильнейших клубов таблицы замыкает "Ростов", который минимально отстает от красно-белых и имеет на счету 35 очков. Следующий тур Российской Премьер-Лиги запланирован на начало марта.


Спартак Москва Абаскаль Дуарте Тавареш
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