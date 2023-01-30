– Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер, я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят, – приводит слова испанского специалиста "СЭ".
27 января московский "Спартак" завершил первый зимний тренировочный сбор победой над болгарским "Ботевом" со счетом 1:0 в контрольном матче. Автором единственного гола на 67-й минуте стал 18-летний форвард красно-белых Павел Мелешин.
По итогам 17-ти туров чемпионата России команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. Тройку сильнейших клубов таблицы замыкает "Ростов", который минимально отстает от красно-белых и имеет на счету 35 очков. Следующий тур Российской Премьер-Лиги запланирован на начало марта.
Абаскаль – о Тавареше и Дуарте: доволен, что у нас увеличивается внутренняя конкуренция
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль поделился мнением об иностранных новичках красно-белых - португальском защитнике Томаше Тавареше и парагвайском защитнике Алексисе Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"