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Агент Азмуна – о возможном возвращении игрока в "Зенит": в последние дни трансферного окна все возможно

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Агент иранского форварда Сердара Азмуна Арманд Дурн высказался по поводу информации о том, что игрок может вернуться в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- В последние дни трансферного окна все возможно. Но на самом деле есть огромный интерес со стороны "Марселя", - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Иранский нападающий, которому в январе исполнилось 28 лет, Сердар Азмун не может пробиться в основной состав леверкузенского "Байера" и может сменить команду в это зимнее трансферное окно. По сообщениям СМИ, иранец близок к переходу во французский "Марсель". В трансфере заинтересован спортдиректор клуба Хавьер Рибалта, который работал с Сердаром в "Зените". Сегодня еще один источник (журналист Иван Карпов) сообщил, что Азмун может снова стать футболистом в "Зенита" в случае срыва перехода в "Марсель". В этом сезоне у 28-летнего иранца 2 голевые передачи в 13 матчах за "Байер".

"Зенит" по итогам первой половины сезона в РПЛ привычно располагается на 1 месте с большим отрывом от ближайших преследователей. Сейчас в составе коллектива из Санкт-Петербурга два форварда - россиянин Иван Сергеев и колумбиец Матео Кассьерра. На двоих в РПЛ футболисты забили 6 мячей.


Азмун Марсель Байер Зенит
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