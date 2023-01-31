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Воспитанник "Барселоны" Баньяк перешел из "Кайрата" в "Пари НН"

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Камерунский защитник Маки Баньяк перешел из казахстанского "Кайрата" в "Пари Нижний Новгород" на правах аренды.
Фото: ФК Пари НН
Об этом сообщает пресс-служба поволжского клуба.

Арендное соглашение с 27-летним африканским футболистом рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа.

Маки Баньяк - воспитанник испанской "Барселоны". За его плечами 23 матча в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в составе "Олимпии", "Партизана" и "Кайрата". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость камерунца в 600 тысяч евро.

По итогам 17 туров чемпионата России "Пари Нижний Новгород" занимает 12-е место, набрав 19 очков.


Пари НН Барселона Российские трансферы
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