Воспитанник "Барселоны" Баньяк перешел из "Кайрата" в "Пари НН"

Камерунский защитник Маки Баньяк перешел из казахстанского "Кайрата" в "Пари Нижний Новгород" на правах аренды.

Фото: ФК Пари НН

Об этом сообщает пресс-служба поволжского клуба.



Арендное соглашение с 27-летним африканским футболистом рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа.



Маки Баньяк - воспитанник испанской "Барселоны". За его плечами 23 матча в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в составе "Олимпии", "Партизана" и "Кайрата". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость камерунца в 600 тысяч евро.



По итогам 17 туров чемпионата России "Пари Нижний Новгород" занимает 12-е место, набрав 19 очков.