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Федотов - об изоляции: нельзя уже ни приветствовать, ни обниматься с партнерами, друзьями. Выглядит комично всё это

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о попытках международной изоляции российских команд и игроков.
Фото: ПФК ЦСКА
- Мы настолько любим футбол, что не ощущаем изоляцию. Хотя всё сложно, всё смешалось. Теперь нельзя уже ни приветствовать, ни обниматься со своими партнерами, друзьями. Выглядит очень комично всё это, - передает слова Федотова "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что украинский атакующий полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский был вынужден извиняться в социальных сетях после травли из-за послематчевого приветствия российского полузащитника "Монако" Александра Головина, которое произошло после финального свистка очного матча этих команд в рамках 20 тура чемпионата Франции (1:1).

Хавбеки сборных России и Украины Головин и Малиновский обнялись после матча "Марсель" - "Монако" (фото)

Украинский вингер "Марселя" Малиновский извинился за объятия с российским хавбеком "Монако" Александром Головиным


ЦСКА Федотов Монако Марсель Головин Малиновский
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