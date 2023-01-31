- Мы настолько любим футбол, что не ощущаем изоляцию. Хотя всё сложно, всё смешалось. Теперь нельзя уже ни приветствовать, ни обниматься со своими партнерами, друзьями. Выглядит очень комично всё это, - передает слова Федотова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что украинский атакующий полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский был вынужден извиняться в социальных сетях после травли из-за послематчевого приветствия российского полузащитника "Монако" Александра Головина, которое произошло после финального свистка очного матча этих команд в рамках 20 тура чемпионата Франции (1:1).
Хавбеки сборных России и Украины Головин и Малиновский обнялись после матча "Марсель" - "Монако" (фото)
Украинский вингер "Марселя" Малиновский извинился за объятия с российским хавбеком "Монако" Александром Головиным
Федотов - об изоляции: нельзя уже ни приветствовать, ни обниматься с партнерами, друзьями. Выглядит комично всё это
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о попытках международной изоляции российских команд и игроков.
Фото: ПФК ЦСКА