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"Чемпионат": "Локомотив" и "Сочи" могут арендовать из "Байера" Азмуна

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По информации источника, иранский нападающий "Байера" Сердар Азмун может вернуться в РПЛ на правах аренды в московский "Локомотив" или "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"
28-летний нападающий сборной Ирана и немецкого "Байера" Сердар Азмун может вернуться в чемпионат России, сообщают СМИ.

По данным источника, футболистом интересуются московский "Локомотив" и "Сочи", которые могли бы взять его у клуба из Леверкузена в аренду. Сообщается, что в "Сочи" Азмуна хотел бы видеть новый главный тренер "барсов" Курбан Бердыев, под руководством которого он ранее выступал за казанский "Рубин" и "Ростов". Помимо казанцев и дончан, форвард также играл в Российской премьер-лиге за петербургский "Зенит".

В текущем сезоне Азмун принял участие в 13 матчах "Байера" во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами в Кубке Германии. Ранее также появлялась информация, что футболист может вернуться из немецкого клуба в "Зенит".

Источник: "Чемпионат"


Локомотив Сочи Байер Азмун Российские трансферы
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