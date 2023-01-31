28-летний нападающий сборной Ирана и немецкого "Байера" Сердар Азмун может вернуться в чемпионат России, сообщают СМИ.
По данным источника, футболистом интересуются московский "Локомотив" и "Сочи", которые могли бы взять его у клуба из Леверкузена в аренду. Сообщается, что в "Сочи" Азмуна хотел бы видеть новый главный тренер "барсов" Курбан Бердыев, под руководством которого он ранее выступал за казанский "Рубин" и "Ростов". Помимо казанцев и дончан, форвард также играл в Российской премьер-лиге за петербургский "Зенит".
В текущем сезоне Азмун принял участие в 13 матчах "Байера" во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами в Кубке Германии. Ранее также появлялась информация, что футболист может вернуться из немецкого клуба в "Зенит".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" и "Сочи" могут арендовать из "Байера" Азмуна
По информации источника, иранский нападающий "Байера" Сердар Азмун может вернуться в РПЛ на правах аренды в московский "Локомотив" или "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"