– Не думаю, что Дзюба перейдет в какой-то клуб РПЛ. Слишком много слухов об этом уже было. Артем – отличный форвард. Но его время уже прошло. Возможно, стоит задуматься над завершением футбольной карьеры. Просмотр в "Торпедо" – не уровень Дзюбы. Он попробовал себя в Турции, но у него совсем ничего не получилось. Значит, точно нужно задуматься, – цитирует Петржелу "Чемпионат".
Напомним, что 34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба находится без клуба с начала ноября 2022 года. В тот период он расторг контракт с турецкой командой "Адана Демирспор", в которую он переходил в августе прошлого года на правах свободного агента.
До этого Дзюба играл за "Зенит", но ушел из клуба по окончании предыдущего сезона в связи с истечением контракта. Этой зимой с Артемом связывался главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев, который пригласил Дзюбу на просмотр, от которого Артем отказался, посчитав это неуважением. "Автозаводцы" замыкают турнирную таблицу по итогам 17-ти сыгранных туров РПЛ.
Петржела: Дзюба – отличный форвард. Но его время уже прошло. Ему стоит задуматься над завершением футбольной карьеры
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела посоветовал четырехкратному чемпиону России в составе петербургского клуба Артему Дзюбе задуматься о завершении карьеры.
Фото: Global Look Press