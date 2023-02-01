- До сегодняшнего дня ни "Сочи", ни "Локомотив" не обращались по поводу Азмуна, - приводит комментарий Дурна РБ "Спорт".
Вчера ряд источников сообщил, что иранский центрфорвард Сердар Азмун может снова вернуться в РПЛ. Сначала СМИ написали об интересе к игроку со стороны его бывшего клуба - "Зенита", но руководство и пресс-служба петербуржцев опровергли данную информацию. А позже появились данные о том, что Сердар может перебраться в "Локомотив" или "Сочи", в котором работает его бывшей наставник Курбан Бердыев. В январе Азмуну исполнилось 28 лет.
В этом сезоне Азмун провел 13 встреч во всех турнирах за немецкий коллектив, в которых у него набралось 355 игровых минут. В активе Сердара 2 ассиста.
Агент Азмуна: до сегодняшнего дня ни "Сочи", ни "Локомотив" к нам не обращались
Агент иранского форварда "Байера" Сердара Азмуна Арманд Дурн высказался по поводу возможного перехода игрока в "Локомотив" или "Сочи".
Фото: ФК "Байер"