По данным источника, Роман Павлюченко может возобновить карьеру на один матч. Игрок ведет переговоры с "Уфой", и может сыграть матч в Кубке России.
Ближайший матч "Уфы" в Кубке России запланирован на 26 февраля 2023 года. Уфимская команда примет на своем поле грозненский "Ахмат".
Грозненцы представляют Российскую премьер-лигу, а вот уфимцы по итогам предыдущего сезона вылетели в Первую лигу. По итогам 20-ти сыгранных туров текущего сезона Первой лиги "Уфа" занимает на 16-м (третьем с конца) месте в турнирной таблице.
Роман Павлюченко завершил профессиональную карьеру осенью 2022 года. Последней его командой было "Знамя" из Ногинска. До этого Роман играл за московский "Арарат", "Урал", "Кубань", "Локомотив", "Тоттенхэм", "Спартак" и "Ротор".
Источник: Sport24
Sport24: Роман Павлюченко может возобновить карьеру на один матч
Экс-нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко может быть заигран в одном матче Кубка России за "Уфу".
Фото: Чемпионат.com