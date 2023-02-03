– Надо понимать, что он присоединится к команде только в середине февраля. Нужно время на адаптацию. Видел его по нарезкам матчей. Произвел хорошее впечатление, – приводит слова Орлова "СЭ".
Бразильский центральный защитник Роберт Ренан в январе 2023 года подписал с "Зенитом" контракт сроком до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 19-летнего бразильца в 2 миллиона евро.
Ренан является воспитанником бразильского клуба "Коринтианс", из которого он и перешел в "Зенит". Роберт играл в молодежных сборных Бразилии – до 18-ти и до 20-ти лет. Провел за них три и два матча.
Орлов: Ренан произвел хорошее впечатление
Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы 19-летнего новичка "Зенита" Ренана.
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