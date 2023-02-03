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Джикия: Тедеско в сборной Бельгии? Конечно, напишу ему. Время покажет, потянет ли он

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия отреагировал на назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.
Фото: ФК "Спартак"
"Тедеско подписал контракт со сборной Бельгии? Еще не писал ему. Потянет ли он уровень сборной Бельгии, покажет время. Конечно, напишу Тедеско, когда объявят официально", - приводит слова Джикии Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что Доменико Тедеско станет новым главным тренером сборной Бельгии. Официального подтверждения этой информации еще не было, но по данным бельгийских СМИ, вопрос с назначением специалиста уже решен.

Последним клубом Доменико Тедеско был "РБ Лейпциг", который он покинул в сентябре прошлого года. До этого он возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 годы. С немецким специалистом красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне 2020/21.


Тедеско Джикия Спартак Сборная Бельгии
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