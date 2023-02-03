"Тедеско подписал контракт со сборной Бельгии? Еще не писал ему. Потянет ли он уровень сборной Бельгии, покажет время. Конечно, напишу Тедеско, когда объявят официально", - приводит слова Джикии Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что Доменико Тедеско станет новым главным тренером сборной Бельгии. Официального подтверждения этой информации еще не было, но по данным бельгийских СМИ, вопрос с назначением специалиста уже решен.
Последним клубом Доменико Тедеско был "РБ Лейпциг", который он покинул в сентябре прошлого года. До этого он возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 годы. С немецким специалистом красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне 2020/21.
Джикия: Тедеско в сборной Бельгии? Конечно, напишу ему. Время покажет, потянет ли он
Защитник "Спартака" Георгий Джикия отреагировал на назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.
Фото: ФК "Спартак"