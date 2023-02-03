"Нет, еще не договорились с Романом о контракте. Срок подписания контракта будет зависеть от результатов наших встреч с Павлюченко. Точные сроки дать не могу. Это может случиться скоро или чуть попозже. Мы просто пока обсуждаем все нюансы", - приводит слова Газизова Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что Роман Павлюченко может возобновить карьеру и подписать контракт с "Уфой", чтобы сыграть за команду в текущем розыгрыше Кубка России. Экс-форвард сборной России подтверждал эту информацию.
Павлюченко объявил о завершении карьеры в прошлом году. Его последним клубом стало "Знамя" из Ногинска. В декабре прошлого года ему исполнился 41 год.
Газизов: "Уфа" еще не договорилась с Павлюченко о контракте, обсуждаем нюансы
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о ходе переговоров клуба с Романом Павлюченко.
Фото: ТАСС