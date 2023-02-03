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Камоцци: европейские клубы спрашивали меня по поводу Соболева, Умярова, Хлусевича и Глебова

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Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об обращениях к нему европейских клубов по нескольким российским игрокам.
Фото: соцсети
"Интерес со стороны европейских клубов к российским игрокам присутствует. Помимо Сперцяна, они обращались ко мне за консультацией и мнением по поводу Соболева, Умярова, Хлусевича, Глебова и многих других", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Александр Соболев, Наиль Умяров и Даниил Хлусевич играют за "Спартак". Данил Глебов выступает в составе "Ростова".

Напомним, ранее Камоцци сообщил, что к нему обращались с вопросом о полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне. 22-летний футболист является лучшим бомбардиром южан по итогам первой части текущего чемпионата России – он забил 9 голов в 16 играх Премьер-лиги.


Камоцци Спартак Хлусевич Соболев Умяров Глебов Ростов
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