"Интерес со стороны европейских клубов к российским игрокам присутствует. Помимо Сперцяна, они обращались ко мне за консультацией и мнением по поводу Соболева, Умярова, Хлусевича, Глебова и многих других", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Александр Соболев, Наиль Умяров и Даниил Хлусевич играют за "Спартак". Данил Глебов выступает в составе "Ростова".
Напомним, ранее Камоцци сообщил, что к нему обращались с вопросом о полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне. 22-летний футболист является лучшим бомбардиром южан по итогам первой части текущего чемпионата России – он забил 9 голов в 16 играх Премьер-лиги.
Камоцци: европейские клубы спрашивали меня по поводу Соболева, Умярова, Хлусевича и Глебова
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об обращениях к нему европейских клубов по нескольким российским игрокам.
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