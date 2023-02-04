- Прекрасно [себя] чувствую. После интенсивной тренировки полезно для мышц принять ледяную ванну. Нахожусь в прекрасном коллективе. Здорово, что все так складывается, - приводит мнение Барриоса "Матч ТВ".
29-летний опорный хавбек из Колумбии Вильмар Барриос выступает за "Зенит" с зимы 2019 года. Футболист является одним из ключевых игроков в тактических построениях Сергея Семака. С коллективом из Санкт-Петербурга колумбиец выиграл 8 трофеев. В текущем сезоне на счету Барриоса 20 матчей.
"Зенит" готовится к старту сезона в ОАЭ. Это уже второй сбор команды. Между сборами игроки получили три дня выходных. Петербуржцы привычно лидируют в таблице РПЛ, опережая, идущий на 2 месте "Спартак", на 6 очков. Сезон для команды начнется домашним матчем против "Пари НН" в рамках 18 тура РПЛ.
Барриос: в "Зените" прекрасный коллектив
Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос высказался по поводу атмосферы в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"