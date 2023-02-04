- Бороться с "Зенитом" за победу в чемпионате будет не только "Спартак", но и, условно говоря, ЦСКА, "Ростов", "Динамо". Но шансов ни у кого не будет, я думаю, что борьба за чемпионство уже завершена. "Зенит" однозначно станет чемпионом, поскольку у команды никто из бразильцев не ушел, хотя разговоры были. Конечно, они это преимущество не растеряют, я в этом даже не сомневаюсь, - передает слова Аленичева ТАСС.
Турнирную таблицу Российской премьер-лиги по итогам осенней части сезона возглавляет петербургский "Зенит", набравший 42 очка в 17 сыгранных матчах. В тройку лидеров входят московский "Спартак" (36 очков) и "Ростов" (35 очков). В топ-пятерку чемпионата по итогам 2022 года попали также столичные "Динамо" и ЦСКА, в активе которых по 29 очков. В конце января 2023 года появилась информация о переговорах "Зенита" по возможному переходу одного из лидеров команды бразильского вингера Малкома во французский "Пари Сен-Жермен", однако в итоге сделка не состоялась.
Аленичев: бороться за золото будет не только "Спартак", но и ЦСКА, "Ростов", "Динамо". Но шансов не будет ни у кого
Экс-главный тренер "Спартака" и тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев прокомментировал ситуацию в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"