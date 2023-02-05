- Почему у него не получается заиграть в Германии? Прежде всего, это совершенно другой чемпионат. По себе знаю, что за границей все совершенно другое. К тому же Азмун уже не молодой футболист, и ему намного тяжелее адаптироваться. Будем надеяться, что он еще сумеет заиграть в Европе, но оставшееся время тает на глазах, - приводит мнение Радченко "Матч ТВ".
Иранский центрфорвард Сердар Азмун начал свою европейскую карьеру в немецком "Байер", в который перебрался зимой 2022 года из "Зенита". Но пока Сердар не может завоевать доверие тренера и не является стабильным игроком стартового состава леверкузенского коллектива. Всего у немецкий клуб экс-зенитовца 19 игр в Бундеслиге, в которых Сердар присутствовал на поле 662 минуты. За это время Азмун смог забить 1 гол и отдать 1 результативный пас. Этой зимой иранец был близок к переходу во французский "Марсель", но трансфер не состоялся. Также СМИ сообщают об интересе к форварду со стороны различных клубов РПЛ. В российской лиге Азмун является одним из лучших легионеров по забитым мячам. На счету футболиста 85 голов.
Радченко: будем надеяться, что Азмун еще сумеет заиграть в Европе, но оставшееся время тает на глазах
Экс-форвард "Зенита" Дмитрий Радченко высказался по поводу европейской карьеры иранца Сердара Азмуна.
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