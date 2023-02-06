- Кто в российском футболе вызывает у меня такие же эмоции, как Черенков? Параллели можно провести с Нобоа - по чтению игры, действиям в созидании. Мне посчастливилось соприкоснуться с Крисом, мы вместе делали историю в "Сочи". Человек самозабвенно любит футбол, хочет достигать результата, и он мотивирован. Мы анализировали его игру: вот передача, Крис вроде туда даже не смотрел, но, видимо, увидел этот вариант заранее. Всегда такое удивляет. Нобоа не спринтер, но обыгрывает и опережает того, кто пытается его обыграть. До сих пор Крис в "Сочи" в команде такой один, да и в РПЛ, пожалуй, таких больше нет, - приводит слова Федотова Sport24.
37-летний экс-полузащитник сборной Эквадора Кристиан Нобоа выступает в Российской премьер-лиге с февраля 2007 года с полугодовым перерывом на игру за греческий ПАОК. За эти 15 лет футболист выступал за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит" и "Сочи", трижды становился чемпионом России, дважды серебряным и 1 раз бронзовым призером, выигрывал национальный Суперкубок, является автором победного гола "Ростова" в ворота мюнхенской "Баварии".
С августа 2019 года Нобоа выступает за "Сочи", в текущем сезоне на его счету 10 забитых голов и 1 результативный пас в 16 матчах черноморского клуба во всех турнирах. 3 последних сезона являются для 37-летнего хавбека самыми результативными в карьере.
Федотов сравнил Нобоа с Черенковым
Главный тренер ЦСКА и экс-наставник "Сочи" Владимир Федотов оценил игру 37-летнего полузащитника "барсов" Кристиана Нобоа.
Фото: РПЛ