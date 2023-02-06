"Мы не увольняли Сесара Наваса с должности. Мы подписали обоюдное соглашение о расторжении контракта, которые было подписано двумя сторонами. Я уважаю Сесара Наваса и хорошо с ним общаюсь, но, может быть, им и журналистами эта ситуация была неправильна понята. Я бы с удовольствием с ним встретился и пообщался", - цитирует Айбатова Sport24.
Напомним, ранее сегодня Сесар Навас заявил, что его уволили с поста главы селекционного отдела "Рубина". По словам испанца, ему никто не позвонил, а уведомление о расставании пришло ему по электронной почте.
Сесар Навас провел последние 10 лет карьеры футболиста в РПЛ. Он защищал цвета "Ростова" и "Рубина". В составе казанцев испанский защитник провел 255 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Он занимает четвертое место среди рекордсменов по количеству игр за команду.
Навас завершил карьеру в 2019, после чего сразу вошел в структуру "Рубина", став главой селекционного отдела клуба.
Гендиректор "Рубина" Айбатов: мы не увольняли Наваса. Может быть, он не неправильно понял ситуацию
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов прокомментировал информацию об увольнении Сесара Наваса с должности главы селекционного отдела клуба.
Фото: ФК "Рубин"