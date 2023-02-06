Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
23:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
20:30
ЛациоНе начат
П1 4.2X 3.35П2 1.98
Монца
22:45
СампдорияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 0 2 0
Ростов2 тайм
П1 1.08X 8.75П2 15.4
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Гендиректор "Рубина" Айбатов: мы не увольняли Наваса. Может быть, он не неправильно понял ситуацию

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов прокомментировал информацию об увольнении Сесара Наваса с должности главы селекционного отдела клуба.
Фото: ФК "Рубин"
"Мы не увольняли Сесара Наваса с должности. Мы подписали обоюдное соглашение о расторжении контракта, которые было подписано двумя сторонами. Я уважаю Сесара Наваса и хорошо с ним общаюсь, но, может быть, им и журналистами эта ситуация была неправильна понята. Я бы с удовольствием с ним встретился и пообщался", - цитирует Айбатова Sport24.

Напомним, ранее сегодня Сесар Навас заявил, что его уволили с поста главы селекционного отдела "Рубина". По словам испанца, ему никто не позвонил, а уведомление о расставании пришло ему по электронной почте.

Сесар Навас провел последние 10 лет карьеры футболиста в РПЛ. Он защищал цвета "Ростова" и "Рубина". В составе казанцев испанский защитник провел 255 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Он занимает четвертое место среди рекордсменов по количеству игр за команду.

Навас завершил карьеру в 2019, после чего сразу вошел в структуру "Рубина", став главой селекционного отдела клуба.


Рубин Навас
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Слуцкий: мне гораздо приятнее, что мой поход на рынок – это больше трех миллионов просмотров
Александр Кержаков возглавит "Кармиотиссу" 1
Экс-игрок ЦСКА Языджи – о землетрясении в Турции: мы проснулись в мрачный день
Морган – об обвинениях в финансовых нарушениях "Ман Сити": возмутительно. Немедленно снять очки!
Голкипера турецкого клуба не могут найти под завалами после землетрясения
"Челси" продвинулся в переговорах о продлении контракта с Тьяго Силвой
Экс-вратарь сборной Турции Демирель: здесь все умирают! Пожалуйста, помогите нам 4
Капитан "Барселоны" Бускетс пропустит до трех недель из-за травмы
"Манчестер Сити" сделал заявление об обвинениях в финансовых нарушениях
"Сочи" - "Ростов": стартовые составы на матч 2-го тура Зимнего кубка РПЛ
Маттеус: капитанство Нойера в "Баварии" больше недопустимо!
Экс-полузащитник "Челси" Атсу и еще несколько игроков турецкой Суперлиги находятся под завалами после землетрясений 5
Гендиректор "Рубина" Айбатов: мы не увольняли Наваса. Может быть, он не неправильно понял ситуацию
Кухарчук - о землетрясении в Турции: у "Торпедо" всё хорошо, готовимся к сезону
Ширер: Кейн побьет мой рекорд по голам в АПЛ. Это вопрос времени 1