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Радченко: Карпин созрел для того, чтобы возглавить "Динамо"

Бывший игрок сборных СССР и России Дмитрий Радченко высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"
«Положительно отношусь к назначению Карпина в «Динамо». Он созрел для того, чтобы возглавить «Динамо», перед которым стоят самые высокие задачи. Валерий Георгиевич приобрёл нужный опыт в «Ростове» и сборной России. Это должно сказаться только положительно», - цитирует Радченко «Чемпионат».

Карпин подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне московский клуб финишировал на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов.

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