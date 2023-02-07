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"Недаром его прозвали дельфин, слишком много падает". Аленичев - о Соболеве

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Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал Александра Соболева за симуляции.
Фото: ФК "Спартак"
"Саша — хороший нападающий. Мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются. Но местами перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой. Самое главное, что мне не нравится — несмотря на свои габариты, он слишком много падает. Недаром его прозвали "дельфин", - приводит слова Аленичева Sport24.

Александр Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года. До этого он защищал цвета "Крыльев Советов", "Енисея", "Томи" и "Динамо" из Барнаула. Накануне форвард отметился голевой передачей в матче "Спартака" с "Краснодаром" (4:0) на Зимнем кубке РПЛ.

Соболев является лучшим ассистентом чемпионата России после окончания первой половины сезона. В активе нападающего семь голов и семь результативных передач. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в 9 млн евро.


Аленичев Соболев Спартак
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