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Озбилиз: Дзюбе будет тяжело в РПЛ после большого перерыва, но качества у него есть

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Экс-полузащитник "Спартака" и "Бешикташа" Арас Озбилиз прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в московский "Локомотив".
Фото: Getty Images
- Почему Дзюба не заиграл в Турции? Не знаю. Например, Салах тоже не играл в "Челси", а в "Ливерпуле" стал мировой звездой. Поэтому тяжело сказать, много факторов. Думаю, Дзюба сможет показать себя в РПЛ. Сейчас футболисты более профессиональные, чем раньше, и играют дольше. После большого перерыва будет тяжело, но качества у Дзюбы есть, - передает слова Озбилиза Sport24.

Ранее стало известно, что московский "Локомотив" ведет с экс-нападающим "Зенита", "Спартака" и турецкого "Адана Демирспор" Артемом Дзюбой переговоры о подписании контракта. По информации СМИ, соглашение с форвардом будет подписано по результатам медицинского осмотра, который футболист прошел сегодня. Сообщалось, что заработная плата Дзюбы в "Локомотиве" должна составить 2,5 миллиона рублей в месяц.

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Локомотив Дзюба Озбилиз
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