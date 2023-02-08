- Я и раньше говорил, что мне всегда очень жаль, когда от нас уходят молодые сильные игроки, в том числе Саша Головин в "Монако" и Леша Миранчук в "Аталанту". "Локомотив" так здорово провалился после отъезда своего лидера. Мне очень жаль, когда мы теряем тех, кем могли бы восхищаться у нас. Нет, я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу, - цитирует Непомнящего Metaratings.ru.
27-летний атакующий полузащитник итальянского "Торино" Алексей Миранчук перешел из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту" в сентябре 2020 года, сумма трансферной компенсации составила 14 миллионов евро. До отъезда Миранчука "железнодорожники" дважды подряд становились серебряными призерами чемпионата, а также обладателями Кубка и Суперкубка России. После отъезда Алексея красно-зеленые стали бронзовыми призерами и выиграли Кубок России в сезоне-2020/2021, в сезоне-2021/2022 стали шестыми. В текущем сезоне "Локомотив" по итогам осенней части занимает 14 место с 13 очками в 17 играх, находясь в зоне стыковых матчей.
Непомнящий: я против отъезда наших игроков в Европу. Жаль, когда мы теряем тех, кем могли бы восхищаться у нас
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о своем отношении к отъезду российских футболистов в зарубежные клубы.
Фото: ФК "Локомотив"