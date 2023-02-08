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Агент: выплатит ли "Краснодар" 500 тысяч евро Ботхейму? Спросите у клуба

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Агент норвежского форварда Эрика Ботхейма Джим Сольбаккен высказался по поводу решения ФИФА.
Фото: Getty images
- Выплатит ли "Краснодар" 500 тысяч евро Эрику? Я не знаю. Спросите это у клуба, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Сегодня норвежские источники поделились информацией, что по санкции ФИФА "Краснодар" обязан заплатить 23-летнему норвежцу Эрику Ботхейму, играющему на позиции центрфорварда, 500 тысяч евро. Напомним, что футболист перебрался в стан "быков" зимой 2022 года, но уже в мае досрочно сотрудничество прекратил с южным коллективом, расторгнув контракт. Сейчас Ботхейм защищает цвета итальянской "Салернитаны".

"Краснодар" готовится к возобновлению сезона в ОАЭ. После 17 туров южане располагаются на 8 месте в таблице.


Ботхейм Краснодар
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