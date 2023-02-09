"Когда вообще последний раз Дзюба играл в футбол? О чём можно говорить, если человек продолжительное время не играет. Чтобы набрать форму и начать показывать уровень футбола, который от него ждут, нужно время. Может так получиться, что он даже форму не успеет набрать, чтобы помочь "Локомотиву"! Надо ещё вписаться в игру команды. Это сомнительное подписание. Кто вообще выиграет от этого? Только агент. Какую задачу сейчас ставит "Локомотив" - выжить. Но Дзюбу разве для выживания взяли?" - цитирует Кузнецова "Legalbet".
Последним клубом 34-летнего Артема Дзюбы был турецкий "Адана Демирспор", который он покинул в ноябре 2022 года по соглашению сторон. Напомним, игрок подписал договор со столичным "Локомотивом" сроком на полгода. Дзюба является лучшим бомбардиром сборной России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, его заработная плата в новом клубе, по данным СМИ, составит около 5 миллионов рублей в месяц, а также возможные бонусы.
По итогам осенней части сезона Российской Премьер-Лиги "Локомотив" расположился на 14 месте с 13 очками. За 17 проведенных матчей команда забила всего 20 мячей.
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Кузнецов - о Дзюбе в "Локомотиве": это сомнительное подписание, выиграет только агент
Фото: ФК "Зенит"