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Чистяков: "Зениту" правильнее сыграть с "Волгой" на Кубок в Ульяновске. Мороз или не мороз - ничего страшного

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Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков прокомментировал ситуацию с организацией матча первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против ульяновской "Волги".
Фото: 73online.ru
- Видел ли фото поля в Ульяновске? Пока не видел. Но я знаю, что такое холод, и что такое играть в не самую футбольную погоду. Мне это будет не впервой. Нашим иностранцам будет тяжеловато, хотя они тоже уже привыкли. Конечно, в такой ситуации на первом месте будут бойцовские качества. Но у нас они есть. А мороз или не мороз - ничего страшного. ...Ульяновск тоже ждал. Не так часто туда приезжают команды уровня Премьер-лиги. Поэтому для болельщиков это праздник, думаю, они заслужили. Наверное, правильно сыграть там. Поэтому, надеюсь, поле будет готово, - цитирует Чистякова "Чемпионат".

В матче первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России петербургский "Зенит" должен сыграть на выезде с ульяновской "Волгой", игра назначена на 25 февраля. Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз может не допустить домашний стадион "Волги" в Ульяновске с натуральным газоном к проведению матча из-за состояния поля. Альтернативными местами проведения являются заявленные волжанами в качестве резервных стадионы в Нижнекамске и Жигулевске, со стороны руководства "Зенита" поступило также предложение провести игру в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

"Волга" и "Зенит" могут сыграть матч Кубка России в Нижнекамске

Защитник "Волги" Данилкин: не надо переносить кубковый матч в Петербург. Не каждый день в Ульяновск приезжает "Зенит"


Кубок России Зенит Волга Ул Чистяков
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