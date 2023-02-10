По данным источника," Пари НН" и 36-летний россиянин Денис Глушаков, выступающий на позиции центрального хавбека, подписали контракт сроком до лета 2023 года. Экс-игрок "Спартака" выбрал себе 88-й номер.
Денис Глушаков в России выступал в "Локомотиве", "Спартаке", "Ахмате" и "Химках". Наибольшего успеха хавбек добился с красно-белыми, с которыми выиграл чемпионство в сезоне 2016/2017 и Суперкубок летом 2017 года. В текущем сезоне экс-игрок сборной России провел за "Химки" 19 встреч во всех соревнованиях. В активе Глушакова 1 гол и 1 ассист за подмосковный коллектив.
"Пари НН" после осенней части сезона РПЛ занимает 12 место, заработав 19 очков после 17 сыгранных туров.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Журналист Карпов: Глушаков подписал контракт с "Пари НН"
Российский футболист Денис Глушаков продолжит карьеру в Нижнем Новгороде.
Фото: "Пари НН"