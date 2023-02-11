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Агапов: в ЦСКА нужно будет много пахать, это большой клуб, совершенно другой уровень

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Защитник ЦСКА Илья Агапов рассказал о своих впечатлениях от перехода к красно-синим из "Пари НН".
Фото: ПФК ЦСКА
- Мог ли я представить полгода назад что окажусь в ЦСКА? Полгода назад даже мысли не было об этом. Представить не мог, что окажусь в таком большом клубе, как ЦСКА. Когда я выступал за "Пари НН", все мысли были только о том, как помочь команде и добиться с ней больших результатов. В каком клубе были самые тяжелые тренировки? Я думаю, что в ЦСКА. Хоть я и недавно присоединился к клубу, но уже с первых дней понял, что на тренировках нужно будет много пахать. По сравнению с другими клубами ЦСКА - это совершенно другой уровень, - цитирует Агапова "Татар-информ".

22-етний центральный защитник Илья Агапов в начале января 2023 года перешел из "Пари Нижнего Новгорода" в ЦСКА, сумма трансферной компенсации составила 1,3 миллиона евро. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей во всех турнирах (13 в Российской премьер-лиге и 3 в Кубке России) без результативных действий. До перехода в "Пари НН" Агапов выступал за "Спартак-2", "Нефтехимик", а также принимал участие в тренировочном процессе "Рубина" под руководством Курбана Бердыева и Романа Шаронова, являясь воспитанником клубной академии казанцев.

В текущем сезоне ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице, "Пари НН" с 19 очками идет на 12 позиции.


ЦСКА Агапов
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