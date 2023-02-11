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Непомнящий: смущает желание Кузяева уйти из "Зенита". Сейчас не самое лучшее время уезжать в Европу

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу желания Далера Кузяева попробовать свои силы в европейских чемпионатах.
Фото: ФК "Зенит"
- Сейчас не самое лучшее время уезжать в Европу. Если мы говорим про топ-чемпионат, то это очень маловероятно. В лиге средней руки шансов побольше, это другая история. Немного смущает желание Кузяева уйти из "Зенита". Нет уверенности, что это правильное решение, - приводит мнение Непомнящего "Чемпионат".

Недавно СМИ сообщили о том, что "Зенит" пока не может согласовать со своим воспитанником Далером Кузяевым, выступающим на позиции центрального хавбека. По данным источников, Россиянин, который защищает цвета петербуржского коллектива с 2017 года, хотел бы трудоустроиться в европейских чемпионатах и поэтому пока отложил вопрос с продлением контракта с сине-бело-голубыми.

Напомним, что летом 2020 года Кузяев уже пытался переехать в европейские чемпионаты и вел предметные переговоры с испанским "Алавесом", но в итоге футболист переподписал контракт с "Зенитом". В текущем сезоне у игрока сборной России 5+5 по системе гол плюс пас в 20 матчах за петербуржцев во всех соревнованиях. В январе Далеру исполнилось 30 лет.


Кузяев Зенит Непомнящий
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