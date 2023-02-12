"Многие называют лидером "Спартака" Промеса. Но он не лидер. Он не руководит партнерами, не руководит игрой. Так на него посмотришь - играет больше на себя, сам любуется своей игрой. Надо-не надо, идет в обводку. Когда это проходит, все говорят: "О, Промес!" А когда не проходит... Много потерь", - приводит слова Гаврилова "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Квинси Промес провел 16 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач. Прямо сейчас голландец является лидером чемпионата России по системе гол+пас.
Промес вернулся в Россию в феврале 2021-го года. Ранее он уже выступал за "Спартак" с 2014-го по 2018-й. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. В январе ему исполнился 31 год.
Гаврилов: Промес - не лидер "Спартака". Играет на себя, сам любуется своей игрой
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов заявил, что не считает Квинси Промеса лидером красно-белых.
Фото: РПЛ