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Астон ВиллаНе начат
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ОсасунаНе начат
П1 2.6X 3.15П2 2.95
Вильярреал
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БарселонаНе начат
П1 4.7X 4.1П2 1.78

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Удинезе
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СассуолоЗавершен
Болонья
0 - 1 0 1
Монца2 тайм
П1 8.2X 3.35П2 1.59
Ювентус
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.81X 3.55П2 4.8
Наполи
22:45
КремонезеНе начат
П1 1.19X 7.4П2 15

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Герта
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Боруссия М1 тайм
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Кёльн
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Тулуза
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РеннЗавершен
Анже
1 - 1 1 1
Осер2 тайм
П1 3.6X 1.96П2 3.85
Реймс
3 - 0 3 0
Труа2 тайм
Монпелье
3 - 0 3 0
Брест2 тайм
Лилль
2 - 0 2 0
Страсбург2 тайм
П1 1.01X 19П2 150
Нант
19:05
ЛорьянНе начат
П1 2.02X 3.45П2 3.9
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ЛансНе начат
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Гаврилов: Промес - не лидер "Спартака". Играет на себя, сам любуется своей игрой

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Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов заявил, что не считает Квинси Промеса лидером красно-белых.
Фото: РПЛ
"Многие называют лидером "Спартака" Промеса. Но он не лидер. Он не руководит партнерами, не руководит игрой. Так на него посмотришь - играет больше на себя, сам любуется своей игрой. Надо-не надо, идет в обводку. Когда это проходит, все говорят: "О, Промес!" А когда не проходит... Много потерь", - приводит слова Гаврилова "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Квинси Промес провел 16 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач. Прямо сейчас голландец является лидером чемпионата России по системе гол+пас.

Промес вернулся в Россию в феврале 2021-го года. Ранее он уже выступал за "Спартак" с 2014-го по 2018-й. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. В январе ему исполнился 31 год.


Гаврилов Промес Спартак
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