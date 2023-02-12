- У него была волшебная левая, очень высокого качества. Он имел такого уровня талант, что если бы российские игроки на всех других позициях обладали таким же, то Россия была бы одной из величайших сил в футболе. Главное воспоминание, связанное с Юрой - конечно, финал Кубка УЕФА и мой голевой пас ему. Это был один из самых важных голов ЦСКА, - передает слова Карвальо Sport24.
Ранее стало известно, что 39-летний фланговый полузащитник и фланговый защитник Юрий Жирков, находившийся без клуба с лета 2022 года, объявил о завершении своей карьеры.
19 мая 2005 года на лиссабонском стадионе "Жозе Алваладе" состоялся финальный матч Кубка УЕФА, в котором московский ЦСКА встретился с хозяином поля португальским "Спортингом" и одержал волевую победу со счетом 3:1. Победный гол "армейцев" на 65-й минуте игры забил 21-летний в то время атакующий полузащитник Юрий Жирков, результативный пас которому отдал бразильский хавбек красно-синих Даниэл Карвальо.
Карвальо: если бы ваши игроки на всех позициях были талантливы, как Жирков - Россия была бы среди величайших в футболе
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо прокомментировал завершение карьеры экс-хавбеком и экс-защитником сборной России Юрием Жирковым.
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