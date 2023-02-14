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Генич: "Зенит" не вызвал восхищения, как "Спартак". В каких-то моментах красно-белые сейчас сильнее

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Комментатор Константин Генич оценил подготовку "Зенита" и "Спартака" к возобновлению сезона.
Фото: соцсети Константина Генича
"Восхищения, как "Спартак", "Зенит" не вызвал. Я бы сказал, что у красно-белых скамейка точно не слабее, чем у петербуржцев. Думаю, в каких-то моментах "Спартак" сейчас превосходит "Зенит", - цитирует Генича "РБ Спорт".

Напомним, "Спартак" стал победителем зимнего Кубка РПЛ - межсезонного турнира, в котором участвовали 4 клуба. Команда Гильермо Абаскаля одержала победы над "Ростовом" (0:0, 2:1 в серии пенальти), "Краснодаром" (4:0) и "Сочи" (2:0).

После 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ набрав 42 очка. Красно-белые отстают от соперника на шесть баллов.


Генич Зенит Спартак
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