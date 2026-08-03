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Луис Энрике хочет видеть полузащитника "Барселоны" в "ПСЖ" - источник

Полузащитник "Барселоны" Педри стал новой трансферной целью "ПСЖ".
Фото: Getty Images
Как пишет El Nacional, парижский клуб переключился на испанца после того, как не смог добиться прогресса в попытке подписать хавбека "Манчестер Сити" Родри. Наставник "ПСЖ" Луис Энрике уже попросил руководство клуба начать работу над возможным трансфером. Отмечается, что французский гранд готовит первое официальное предложение в размере около 90 миллионов евро.

При этом "Барселона" не заинтересована в продаже одного из своих лидеров и рассчитывает сохранить Педри, чей контракт с каталонским клубом действует до лета 2030 года.

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