Об этом рассказал турецкий журналист Эртан Сузгун. По словам источника, глава стамбульского клуба считает российского хавбека одной из приоритетных целей на трансферном рынке. Отмечается, что кандидатуру Батракова также одобрил главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук.
При этом, как утверждает Сузгун, переговоры осложняют финансовые запросы самого футболиста. Сообщается, что ожидания Батракова по зарплате оказались выше, чем рассчитывал турецкий клуб.
Контракт полузащитника с "Локомотивом" действует до лета 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 млн евро.
Президент "Галатасарая" лично ведет переговоры по Батракову - источник
Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек лично участвует в работе над возможным трансфером полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"