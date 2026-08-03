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Три футбольные конфедерации готовят меры против ФИФА - источник

УЕФА, Азиатская конфедерация футбола (АФК) и КОНКАКАФ обсуждают возможность создания новых международных турниров вне системы ФИФА.
Фото: УЕФА
Как пишет The Times, такой сценарий рассматривается в случае, если президент организации Джанни Инфантино решит вновь баллотироваться на этот пост в 2027 году. По информации источника, руководители трех конфедераций также изучают и другие меры давления. Среди них - бойкот заседаний совета ФИФА и отказ поддерживать отдельные решения организации. Главной целью называется смена руководства ФИФА.

Отмечается, что обострение отношений связано с решением Инфантино о продаже части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Эта инициатива вызвала недовольство со стороны ряда футбольных конфедераций и национальных федераций.

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