Как пишет AS, бразильский нападающий готов продлить соглашение с мадридским клубом, однако рассчитывает на выполнение нескольких финансовых условий. Футболист хочет получать 20 миллионов евро "чистыми" за сезон. Кроме того, Винисиус рассчитывает сохранить процент от коммерческого использования своего имиджа и получить крупный бонус за подписание нового контракта.
Действующее соглашение Винисиуса с "Реалом" рассчитано до лета 2027 года.
Винисиус назвал условия для продления контракта с "Реалом" - источник
Переговоры между "Реалом" и Винисиусом Жуниором о новом контракте продолжаются.
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