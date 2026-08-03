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Генич сделал татуировку в память о финале ЧМ-2026
Сегодня, 05:05
Константин Генич решил отметить важное событие в своей карьере необычным способом.
Фото: Соцсети
Российский комментатор рассказал, что сделал татуировку в память о финале чемпионата мира 2026 года, который впервые комментировал на федеральном телевидении.
- Первый финал ЧМ. На федеральном канале. Событие. Думаю, для каждого комментатора это веха в карьере. Вряд ли можно запрыгнуть уже повыше… Решил зафиксировать эту дату на своей ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный, - написал Генич в своем телеграм-канале.
19 июля сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0 и стала чемпионом мира. Единственный мяч в финале забил Ферран Торрес.
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Константин Генич
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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