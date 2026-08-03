Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, боснийский специалист близок к назначению в "Женис". По информации источника, 43-летний тренер подпишет соглашение с клубом из Астаны до конца текущего года.
Слишкович работал в тренерском штабе "Спартака" с 2022 по 2024 год, а после ухода Гильермо Абаскаля временно возглавлял московскую команду. Позже специалист руководил "Оренбургом", где проработал до октября 2025 года.
Экс-тренер "Спартака" продолжит карьеру в Казахстане - источник
Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович продолжит карьеру в Казахстане.
Фото: Матч ТВ